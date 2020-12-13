محترف لبناني يصل بغداد لتدعيم صفوف سلة الحشد الشعبي

2020-12-13 | 20:03
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اعلن نادي الحشد الشعبي، وصول محترف فريقه السلوي، اللبناني علي حيدر الى بغداد لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.
وذكر النادي في بيان ان "اللاعب الدولي اللبناني علي حيدر محترف سلة فريق الحشد الشعبي وصل الى بغداد وكان في استقباله مدير المكتب الإعلامي للنادي حسن عيال ومدرب الفريق علي فرحان".
واوضح ان "اللاعب علي حيدر المولود في كندا والذي يمثل المنتخب اللبناني عبر عن فرحه وسعادته بالقدوم إلى العراق لتمثيل فريق الحشد الشعبي مضيفا بانها المرة الأولى التي يزور فيها بغداد".
واعرب النادي عن امنياته للاعب علي حيدر "بطيب الإقامة في بلده الثاني العراق وتحقيق النجاحات مع سلة الحشد الشعبي".
واوضح ان "اللاعب علي حيدر المولود في كندا والذي يمثل المنتخب اللبناني عبر عن فرحه وسعادته بالقدوم إلى العراق لتمثيل فريق الحشد الشعبي مضيفا بانها المرة الأولى التي يزور فيها بغداد".
واعرب النادي عن امنياته للاعب علي حيدر "بطيب الإقامة في بلده الثاني العراق وتحقيق النجاحات مع سلة الحشد الشعبي".
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