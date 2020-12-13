ليفربول يتعثر أمام فولهام في البريميرليج

2020-12-13 | 19:39
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تعثر ليفربول بتعادل إيجابي أمام مضيفه فولهام، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
قبل نهاية الشوط، كاد محمد صلاح أن يسجل هدف التعادل، ولكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس الفرنسي ألفونس أريولا.
انتهى الشوط الأول بتأخر ليفربول بهدف، قبل أن يدخل الريدز في الشوط الثاني، بشكل مختلف تمامًا عن الأول.
في الشوط الثاني ليفربول كان أخطر، ولكن صمود أريولا ودفاع فولهام، جعل الأمر صعبًا على ليفربول.
في الدقيقة 78 يحصل ليفربول على ركلة جزاء بعدما ارتطمت الكرة بـ يد كامارا أثناء تسديد مخالفة فينالدوم، محمد صلاح انبرى لـ ركلة الجزاء، وسجلها رغم أنها كانت قريبة من الحارس أريولا، ليعيد المصري، ليفربول إلى المباراة، في الدقيقة 79.
بهذه النتيجة فشل ليفربول في استغلال تعثر توتنهام، وتساوى معه في النقاط ليحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بينما فولهام حقق نقطة ثمينة، جعلت رصيده 8 نقاط في المركز السابع عشر.
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