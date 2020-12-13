التعليم تعلن إضافة درجتين إلى المعدل لفئة من الطلبة

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، إضافة درجتين على معدل فئة من الطلبة. وبحسب صحيفة "الصباح الحكومية"، فقد قررت الوزارة "إضافة درجتين على معدل الطالب للدراسة الإعدادية بجميع فروعها من الذين حصلوا على شهادة الدبلوم التقني/ الجامعات التقنية للقبول في اختصاصه المناظر".

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