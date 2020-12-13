وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الاحد، من يوجّه بفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون ومحاسبة الخارجين عنه.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية، ان الغانمي زار اليوم، محافظة نينوى وبحث أهم تطورات المشهد الأمني والخدمي فيها". ووجه الوزير خلال الزيارة، بـ"التعاون مع المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم من خلال فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون ومحاسبة الخارجين عنه".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية من نينوى يوجّه بفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون ومحاسبة الخارجين عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.