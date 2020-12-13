انباء عن اعتقال قيادي سابق في الحشد الشعبي

افاد مصدر امني، بان قوة من امن الحشد الشعبي، اعتقلت ليلة امس القيادي السابق في الحشد حامد الجزائري.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "قوة امنية من امن الحشد اعتقلت الجزائري من احد مقرات الحشد وسط العاصمة بغداد".
واشار المصدر الى ان "الاعتقال كان على خلفية مخالفة الجزائري لتعلميات قيادة الحشد الشعبي".
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