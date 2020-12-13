انباء عن اعتقال قيادي سابق في الحشد الشعبي

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "قوة امنية من امن الحشد اعتقلت الجزائري من احد مقرات الحشد وسط العاصمة بغداد".

واشار المصدر الى ان "الاعتقال كان على خلفية مخالفة الجزائري لتعلميات قيادة الحشد الشعبي".