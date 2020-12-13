نفط ميسان يتخطى عقبة أربيل في ممتاز الكرة

2020-12-13 | 13:54
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تخطى فريق نفط ميسان عقبة مضيفه اربيل تغلبه عليه 1-0 في المباراة التي احتضنها ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز بكرة القدم.
هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع المحترف شيكاتارا في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة.
وبهذا الفوز اصبح رصيد نفط ميسان 13 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصد اربيل عند النقطة 12 في المركز السادس.
وفي بقية النتائج، تغلب القاسم على الحدود 2-0 وامانة بغداد على البصرة 3-0 والكهرباء على زاخو 3-1.
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