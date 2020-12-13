الصحة النيابية تطالب بمنح وزارة الصحة كامل موازنتها المالية

طالبت رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، الاحد، بمنح مخصصاتها المالية "كاملة" ضمن موازنة العام الجديد.
وتابع انه "ومن خلال متابعاتنا في لجنة الصحة والبيئة لإجراءاتها، نرى أن ما حققته وزارة الصحة خلال فترة وجيزة يبعث على الأمل بالنهوض بالواقع الصحي وتقديم افضل الخدمات للمواطن الكريم، ولاسيما ادارة الازمة المالية بشكل مميز لمواجهة هذه الجائحة وتحسين البنى التحتية".
واشار الى انه "لذلك، مع قرب اقرار الموازنة، تطالب لجنة الصحة والبيئة بمنح وزارة الصحة كامل موازنتها المالية، لاسيما وأن الجائحة مازالت مستمرة، والقطاع الصحي يحتاج الكثير لإدامة تقديم الخدمات، وكذلك استثمار وجود ادارة متميزة اثبتت نجاحها بقيادة الازمة الصحية في العراق، وتتمنى لجنتنا عدم ظلم هذه الوزارة بالموازنات كما حدث في السنوات السابقة".
واعرب الجبوري عن امله ان "تعبر الحكومة عن جديتها بدعم القطاع الصحي ضمن موازنة ٢٠٢١ حيث اثبتت الاشهر السابقة ان وزارة المالية لم تدعم هذا القطاع بشكل يتماشى وحجم التحديات التي تواجهها وزارة الصحة والبيئة في تصديها لوباء فيروس كورونا لأجل الحفاظ على ارواح ابناء شعبنا العراقي الكريم".
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