الموقف الوبائي.. حالات الشفاء تفوق الاصابات اليومية بكورونا

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل 1012 اصابة جديد بفيروس كورونا ، و15 حالة وفاة في عموم العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت حالات شفاء تفوق الاصابات.

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