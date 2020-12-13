ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الشبلي قوله، إن "ميناء الفاو مهم جدا والحديث عنه كثير في الوقت الحاضر، كاشفا عن وجود تدخلات داخلية وخارجية"، مشريا الى أن "الوزارة ارسلت كتاباً الى الامانة العامة لعرضه على مجلس الوزراء واستحصال الموافقة ليتم بعدها التفاوض مع شركة دايو الكورية".



واكد الشبلي، ان "السبب الرئيس للتوجه نحو دايو الكورية لانها حاصلة على قرار من مجلس الوزراء في عام 2019 باحالة المشاريع الكلية او الجزئية اليها"، منوها الى ان "دايو الكورية مسؤولة حاليا ً عن شق الطرق داخل الميناء والدفن الخاص بكاسر الامواج كما انها المسؤولة عن بداية البوابة الخاصة بالنفق الذي يربط ميناء الفاو بخور الزبير".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يعلن ارسال طلب لأمانة مجلس الوزراء بشأن ميناء الفاو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.