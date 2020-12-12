درجال ينجح في قيادة الأندية والإتحادات صوب الرعاية المالية

اذ تم رعاية ثمانية أندية من قبل الشركات و رابطة المصارف العراقية الأهلية، التي ستكون مسؤولة عن توفير الدعم المالي وحقوق الرعاية لإستمرار نشاطاتها الرياضية، بتدخل مباشر من وزير الشباب والرياضة، وهي أندية زاخو والديوانية والقاسم والناصرية والشطرة والنجف والسماوة وأربيل فضلاً عن إتحاد السباحة.وجميعهم وقعوا على عقود الرعاية مع المصارف والشركات وبذلك تنتهى قضية شح المال لقسم كبير من الرياضيين والمشاركات والإحتياجات الخاصة بالمشاركات بإنتظار عقود أخرى لأندية مختلفة، فضلاً عن الدعم الحكومي لهم.

وكان درجال منذ إستيزاره، عمل جاهداً على تغيير إستراتيجية الدعم والإستثمار في الأندية والإتحادات كما هو معمول به عالميا، لينهي بصورة وأخرى آلية الإعتماد كليًا على ما يتم جبه من الحكومة وفق الطرق البالية في الإدارة والعمل الذي لايلبي الطموح.



وبذلك من الممكن أن تنتعش الحركة الرياضية ونحصل على نتائج إيجابية خلال المشاركات القادمة،داخلياً وخارجياً.