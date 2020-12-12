درجال ينجح في قيادة الأندية والإتحادات صوب الرعاية المالية

2020-12-12 | 20:45
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حقق وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم وبحضور رئيس الهيأة التطبيعية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة المالية البرلمانية نقلة نوعية تسهم في رعاية الأندية والإتحادات الرياضية العراقية عبر ربطها بالشركات والمصارف الأهلية في خطوة مهمة تُحسب له، لجعل المؤسسات الرياضية بعيدة عن التمويل الحكومي والأزمات المالية.
وجميعهم وقعوا على عقود الرعاية مع المصارف والشركات وبذلك تنتهى قضية شح المال لقسم كبير من الرياضيين والمشاركات والإحتياجات الخاصة بالمشاركات بإنتظار عقود أخرى لأندية مختلفة، فضلاً عن الدعم الحكومي لهم.
وكان درجال منذ إستيزاره، عمل جاهداً على تغيير إستراتيجية الدعم والإستثمار في الأندية والإتحادات كما هو معمول به عالميا، لينهي بصورة وأخرى آلية الإعتماد كليًا على ما يتم جبه من الحكومة وفق الطرق البالية في الإدارة والعمل الذي لايلبي الطموح.
وبذلك من الممكن أن تنتعش الحركة الرياضية ونحصل على نتائج إيجابية خلال المشاركات القادمة،داخلياً وخارجياً.
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