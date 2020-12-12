السيسي يؤكد للوفد العراقي وجود رغبة حقيقية لتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، للوفد العراقي وجود رغبة حقيقية لتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين.
وشدد السيسي خلال اللقاء، على "وجود رغبة حقيقية لدى الجانب المصري، لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، لما يربطهما من علاقات تأريخية مستمرة إلى أمد طويل".
من جانبه، نقل رئيس الوفد العراقي، وزير التخطيط خالد بتّال النجم، "الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة الوفد المصري إلى بغداد مؤخراً، وتفعيله على أرض الواقع قريباً".
وأشار البيان، إلى أنه "تم الاتفاق خلال اللقاء، على تشكيل لجان فرعية مشتركة بين الوزراء بين الجانبين، لوضع الآليات الخاصة لتفعيل مذكرات التفاهم بأقرب وقت ممكن".
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