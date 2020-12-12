تعادل دراماتيكي بين الميناء والكرخ في ممتاز الكرة

2020-12-12 | 16:08
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في مباراة دراماتيكية، احتضنها ملعب البصرة الدولي، فرض التعادل الايجابي 2-2 كلمته على مباراة الميناء والكرخ في اطار منافسات الاسبوع الثامن من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
وفي الشوط الثاني، انتفض فريق السفانة وسجل هدفين في ظرف دقيقة واحدة، عندما عدل حسين يونس النتيجة في الدقيقة 56 واضاف زميله سالم احمد الهدف الثاني في الدقيقة 57.
وحين ظن الجميع بان المباراة تتجه لفوز السفانة، فاجأ الكرخ مضيفه بهدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق مناف يونس.
بهذا التعادل اصبح رصيد الكرخ 8 نقاط في المركز الـ13 بينما اصبح رصيد الميناء 9 نقاط في المركز الـ11.
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