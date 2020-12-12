جمعية الاولمبية تقدم خارطة طريق لدرجال وتطالبه باعتمادها في اجتماع مسقط

وجاء النص كما يلي:

معالي وزير الشباب والرياضة المحترم

يسعدنا ويشرفنا حضور الاجتماع التشاوري الذي ينعقد تحت رعايتكم مع الزملاء والزميلات اعضاء الجمعية العامة ، ونتقدم لكم نيابة عن عدد من اعضاء الجمعية العامة بمجموعة من القضايا التي نرى اهمية مناقشتها قبل انعقاد اجتماعكم المرتقب مع ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي المقرر عقده في سلطنة عمان منتصف الشهر الجاري .



١- نرى ضرورة الاخذ بخارطة الطريق التي تقدمت بها غالبية اعضاء الجمعية العامة الى اللجنة الاولمبية الدولية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٥ ، والتي تتضمن مايلي :

تحديد يوم السبت الموافق 2021/1/9 موعدا لعقد الاجتماع الاستثنائي لاعضاء الجمعية العامة لمناقشة الوضع الحالي ، على ان يعقد الاجتماع بموجب تسلسل فقرات جدول الاعمال التالية :

أولا : يتولى أكبر الاعضاء سنا في الجمعية العامة رئاسة الاجتماع .

ثانيا : المصادقة على اعتماد نتائج انتخابات لجنة الرياضيين واللجنة النسوية التي جرت في 2020/10/17 واكتساب الذوات المدرجة اسمائهم في ادناه عضوية الجمعية العمومية للاربع السنوات القادمة وهم كل من :



-حسين علي حسين-رند سعد محمود-بيداء كيلان محمود

مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم وجود قرار نهائي بمعاقبة الرياضية رند سعد يمنعها من المشاركة في الانشطة الرياضية ومن ضمنها اجتماعات الجمعية العامة لحظة مشاركتها في هكذا نشاطات ، ومع هذا الجمعية العامة ستحترم راي القسم القانوني في اللجنة الاولمبية الدولية بخصوص حالة الرياضية رند سعد.

ثالثا : مناقشة رسائل لجنة الاخلاقيات / اللجنة الاولمبية الدولية المؤرخة في 2019/11/18 و 2020/11/12 ، المتعلقة بالشكوى المقدمة من وزير الشباب والرياضة السابق احمد العبيدي ضد السيد سرمد عبدالاله ، و اتخاذ القرار النهائي المتعلق بعضويته عبر التصويت السري استنادا للمادتين (16-2) و (27-3) من النظام الداخلي ، على ان تستمع الجمعية العامة له قبل اجراء عملية التصويت ، وفي حالة عدم استحصال موافقة ثلثي الاعضاء على انهاء عضويته ، سيكون ذلك بمثابة قرار نهائي بخصوص تلك القضية ، واعتماد عضويته في الجمعية العامة ، والسماح له بالترشيح للانتخابات القادمة .

رابعا : استحصال موافقة الجمعية العامة بالتصويت السري على الغاء نتائج اجتماعات الجمعية العامة التالية :

أ- اجتماع الجمعية العامة لانتخاب الشخصيات الرياضية وممثلي الاتحادات غير الاولمبية المنعقد بتاريخ 2020/10/22 .

ب- اجتماع الجمعية العامة لانتخاب المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 2020/11/14 .

وستجري عملية التصويت على الغاء نتائج الاجتماعين المذكورة في اعلاه مجتمعين ولمرة واحدة ، حيث ان ممثل اتحاد المصارعة الذي صادقت المحكمة على عدم جواز مشاركته في عملية التصويت بانتخابات اللجنة الاولمبية والمكتب التنفيذي قد سبق له المشاركة في عملية التصويت في كلا الاجتماعين ، و بهذا لا يجوز الغاء نتائج اجتماع واحد دون الغاء نتائج الاجتماع الآخر .

خامسا : في حالة صدور قرار من الجمعية العامة ، بالموافقة على اعادة انتخابات الشخصيات الرياضية وممثلي الاتحادات غير الاولمبية و المكتب التنفيذي ، سيتم تحديد المواعيد والاجراءات المتعلقة بالانتخابات وكالآتي :

أ- تحديد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وبموجب المادة (28) من النظام الداخلي للجنة الاولمبية العراقية .

ب- تحديد يوم الاحد الموافق 2021/1/10 موعدا لفتح باب الترشيح للشخصيات الرياضية من كلا الجنسين و ممثلي الاتحادات غير الاولمبية لعضوية الجمعية العامة ، ويغلق باب الترشيح بعد عشرة أيام ، على ان تعلن اسماء المرشحين الى وسائل الاعلام حال اغلاق باب الترشيح .

ج- تحديد يوم الاحد الموافق 2021/1/10 موعدا لفتح باب الترشيحات للمناصب في انتخابات المكتب التنفيذي لاعضاء الجمعية العمومية المشمولين في المادة (19-1-ب) من النظام الداخلي ، ويغلق باب الترشيح بعد عشرة أيام ، على ان تعلن اسماء المرشحين الى وسائل الاعلام حال اغلاق باب الترشيح .

د- تحديد يوم السبت الموافق 2021/1/23 موعدا لانعقاد اجتماع الجمعية العامة لانتخاب الشخصيات الرياضية من كلا الجنسين و ممثلي الاتحادات غير الاولمبية .

ر- يحق للاعضاء الذين تم ذكرهم في المادة (19-2) من النظام الداخلي تقديم ترشيحاتهم لعضوية المكتب التنفيذي حال انتخابهم في المؤتمر الانتخابي الذي سيجري يوم السبت الموافق 2021/1/23 استنادا للمادة (28-4) من النظام الداخلي ، على ان يغلق باب الترشيح لهؤلاء الاعضاء يوم الخميس 2020/1/28.

س- تحديد يوم السبت الموافق 2021/1/30 موعدا لانعقاد اجتماع الجمعية العامة واجراء انتخابات المكتب التنفيذي .

سادسا : بخصوص الاتحاد العراقي للجودو لايعتمد اي ممثل عنهم لحضور اجتماعات الجمعية العامة الا في حالة اجراء انتخابات جديدة بموجب قانون ١٦ للاتحادات الوطنية وبموافقة الاتحاد الدولي للجودو .

٢- بالاضافة الى ماتم ذكره نؤكد رفضنا لقيام السيد رعد حمودي بممارسة صلاحيات رئيس اللجنة الاولمبية العراقية ومخالفة قانون اللجنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ والنظام الداخلي رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ التي تشترط انتخاب رئيس واعضاء المكتب التنفيذي ، ونؤكد مطالبتنا بضرورة الغاء كافة الاوامر والقرارات التي اصدرها السيد رعد حمودي وبصورة مخالفة للقانون اعتبارا من ٢٠٢٠/١١/١٤ .

٣- نعلمكم بعدم قيام السيد رعد حمودي بمخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية وابلاغهم بخارطة الطريق المقترحة ، و رفضه مفاتحة لجنة الاخلاقيات في اللجنة الاولمبية الدولية لايجاد الصيغة النهائية التي تحسم الشكوى المقدمة من الوزير السابق احمد رياض ضد عضو الجمعية العامة سرمد عبدالاله .

٤- في اطار تنفيذ مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة نطالب بحضور ممثلين عن الجمعية العامة عبر منصة ZOOM في الاجتماع الذي سيعقد مع اللجنة الاولمبية الدولية منتصف الشهر الجاري ، وان يكون هناك اتفاق مشترك على ان تكون هناك لجنة مشتركة من الجمعية العامة تتولى التحاور والمخاطبات مع اللجنة الاولمبية الدولية خلال المرحلة القادمة .

٥- نرفض التعامل مع قضية القيود الجنائية لاعضاء الجمعية العامة خارج الاطر القانونية المنصوص عليها في قانون اللجنة ونظامها الداخلي ، وان تكون التعليمات واضحة بشأنها قبل الدخول بعملية الانتخابات .

٦- وفي اطار الاحترام لمدونة الاخلاقيات للجنة الاولمبية الدولية نطلب من السيد حسين المسلم التنحي عن متابعة ملف انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية ، وضرورة التزامه بعدم مخالفة مبدأ تضارب المصالح الناتج عن هذا التدخل .

٧- نرى من الواجب الاخذ بمقترح الجمعية العامة في تشكيل لجنة خماسية من بين اعضائها تتالف من السادة عبدالسلام خلف ، تحسين علي ، بختيار فريق رسول ، ماجد صالح ، سعد المشهداني ، الذين لم يترشح اي منهم في الانتخابات السابقة ، و منحهم الصلاحيات لادارة الاعمال اليومية للجنة الاولمبية العراقية والتحاور مع اللجنة الاولمبية الدولية.