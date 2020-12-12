وزير الزراعة ونظيره المصري يوقعان مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي

وقّع وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، السبت، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي مع نظيره المصري محمد مرزوق القصير.



وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين الوزاريين العراقي والمصري، التي حضرها رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم و برتوكول التعاون الخاص بمجال البحث الزراعي، وذلك تعضيدا للتعاون المشترك ولما أفضت إليه الزيارة الناجحة للوفد العراقي ضمن المجلس التنسيقي لجمهورية مصر العربية".



وأضافت أنه "يواصل الوفد الوزاري العراقي منذ يوم الأربعاء الماضي، مباحثاته مع الجانب المصري، للوصول إلى مراحل متقدمة في الحوارات، حيث من المقرر أن يعقد في وقت لاحق اليوم، لقاء ثلاثي بين العراق ومصر والأردن في القاهرة".

