الإعلام الأمني تعلن نتائج المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق في البصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن نتائج المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "قواتنا الامنية تواصل الإجراءات الخاصة بفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون في محافظة البصرة". وأضافت أنه "كانت مجمل نتائج عملية الوعد الصادق المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة اليوم السبت، للمحورين الشمالي والجنوبي ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة، القبض على ٣٧ مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط ١٢ بندقية آلية كلاشنكوف ومسدس عيار ٥ / ٨ وهاونيين عيار ٨٢ملم و٤ أخرى عيار ٦٠ ملم وسبطانة عيار ٢٣ ملم واخرى عيار ٥ / ١٤ ملم وسبطانة عيار ٥ / ١٢ ملم ومجموعة رمي لرشاشة عيار ٥ / ١٤ ملم و٥٨ مقذوف عيار ١٠٠ ملم و٣ قنابر قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم و٥ أخرى عيار ٦٠ ملم و٣ رمانات يدوية و٣ مخازن بندقية سعة ٣٠ أطلاقة فارغ و١٢١ ورقة نقود أمريكية مزورة فئة ١٠٠ دولار، فضلا عن نقود مزورة عراقية بلغت (٣٢٥٥٠٠٠) دينار عراقي".



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