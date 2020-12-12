أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، السبت، عن إلقاء القبض على متهم سرق 96 مليون دينار من محطة لبيع الغاز السائل غربي بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مفارز مكتب البياع لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (٩٦ مليون دينار) من داخل محطة لبيع الغاز السائل غربي العاصمة بغداد كان المتهم قد عمل فيها بوقت الحادث كحارس ليلي".



وأضافت أن "عملية القبض تأتي بعد توفر معلومات عن الحادث ومباشرة ابطال مكتب البياع لمكافحة الاجرام بالبحث والتحري وجمع المعلومات التي اثمرت عن القاء القبض على السارق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه حسب المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات".

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