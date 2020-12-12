تسجيل 14 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا في ذي قار



أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، السبت، بتسجيل ١٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في ذي قار. وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ١٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في محافظة ذي قار". ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

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