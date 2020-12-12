مواعيد مباريات اسود الرافدين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

2020-12-12 | 12:09
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اعلن الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، عن مواعيد مباريات التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وفيما يلي مواعيد مباريات المنتخب الوطني:
- يوم 25 آذار سيكون المنتخب بوضع الانتظار.
- العراق vs هونغ كونغ 30 آذار 2021.
- إيران vs العراق 15 حزيران 2021.
يذكر ان المنتخب الوطني يتصدر مجموعته الاسيوية برصيد 11 نقطة، حصدها من 5 مواجهات.
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