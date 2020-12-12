البدء بإطلاق إجازات الاستيراد عبر منفذ عرعر

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن علي قوله، "إيراداتنا ستصل إلى مليار دولار سنوياً"، مؤكدا ان "المنفذ سيفتح أمام المسافرين بعد الانتهاء من الضوابط الدولية لجائحة كورونا ". وتابع علي، أن "منفذ عرعر سيصبح بوابة لدول الخليج ومصر لتصدير منتجاتهما والبضائع إلى العراق"، منوها بالقول الى ان "شركة المعارض العراقية بدأت باطلاق إجازات الاستيراد من خلال المنفذ".

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