تفاصيل جديدة عن الانفجار داخل مطار بغداد (صورة)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الجسم الغريب الذي انفجر صباح اليوم، بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي، عبارة عن عبوة لم يتبين حتى الآن ما إذا كانت صوتية أم ناسفة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لا يوجد أي تحليق أميركي أو أعمدة دخان متصاعدة، كما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان مصدر أمني قال لـ الخليج 365، في وقت سابق من اليوم السبت، إن "جسما غريباً" انفجر بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي، دون تسجيل إصابات بشرية.