توضيح من المرور بشأن قرار منع المركبات ذات الحمولة من 4 أطنان وأكثر

اصدرت مديرية المرور العامة، الجمعة، توضيحا بشأن قرار منع المركبات ذات الحمولة من 4 أطنان وأكثر.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لكثرة الاستفسارات فيما يخص البيان رقم (٩ )لسنة ٢٠٢٠ الخاص بمنع المركبات ذات الحمولة من (٤) طن واكثر، يكون سير المركبات الحمل في بغداد على الطرق السريعة وشارع القناة".
واضافت انه "لا يسمح لها الدخول وسط الاحياء السكنية الا بعد الساعة العاشرة مساءاً".
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