تسجيل 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، لليوم الجمعة، مشيرة الى تسجيل 1347 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 1930 حالة منه، فيما اكدت وفاة 23 حالة جديدة بسبب الوباء. في ادناه نسخة مصورة من الموقف الوبائي:

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