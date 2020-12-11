ترامب يواصل هجومه على وسائل الإعلام ويصر على فوزه

وتساءل ترامب على صفحته في "تويتر"، قائلا: "لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول (الشؤوون المالية لـ) ابن بايدن قبل الانتخابات".

وأضاف ترامب أن حصوله على 75 مليون صوتا يعني فوزه في الانتخابات الرئاسية.