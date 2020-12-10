الصدر يغرد بشأن دعوته حول ترميم البيت الشيعي

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، أن السعي إلى "ترميم البيت الشيعي لا يعني التحالف مع الفاسدين"، داعياً إلى الحفاظ على السلم الأهلي والسعي لعدم تأجيل الانتخابات، وعدم الانجرار إلى "مخططات الشرق والغرب".

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