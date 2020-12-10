الفتح يصدر بياناً لمناسبة ذكرى تحرير العراق ويدعو إلى 'المزيد من الوحدة'

أصدر تحالف الفتح، الخميس، بياناً لمناسبة الذكرى الثالثة لتحقيق النصر على تنظيم "داعش"، داعياً إلى "المزيد من الوحدة والتمسك بحبل الاجتماع الوطني".
وأضاف، "أيها الشعب العزيز، علينا أن نستذكر مرجعنا الكبير صاحب الفتوى الجهادية المباركة التي ألهبت الحماس في النفوس وحفزت الدماء في العروق واستنهضت همم الرجال للمشاركة في الدفاع عن حرمة البلاد والعباد فكانت السبيل إلى الحرية وجسر العبور الى الانتصار".
وتابع، "أيها المجاهدون الأبطال في هذا اليوم نستعيد بطولة وإباء قدوة المجاهدين وشيخ الشجعان وشيبة الحشد الشعبي المبارك الشهيد القائد أبي مهدي المهندس هذا الرمز الكبير الذي نذر نفسه ابتغاء وجه الله وابتغاء التحرير وإنقاذ البلاد من الاحتلال الداعشي فكان الانتصار على يديه وأيدي الأبطال من أبنائه وصحبه ورفاق دربه، كما علينا أن لا ننسى دور القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني الشريك الاستراتيجي والأخ الذي افتدى بنفسه العراق وشعبه ومقدساته حتى يبقى عراق الحسين (ع) أبياً للضيم وعصياً على الكسر وجبهة للحرية والاستقلال".
وزاد البيان، "في الذكرى السنوية الثالثة للتحرير ندعو أمتنا وشعبنا إلى المزيد من الوحدة والتمسك بحبل الله وحبل الاجتماع الوطني حتى نستمر في حماية السيادة والاستقلال والاستقرار ونقدم حلولا واقعية لجميع المشاكل والأزمات التي يتعرض لها الوطن".
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