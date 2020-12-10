الكاظمي يغرد في 'ذكرى النصر'

نشر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، تغريدة على صفحته الرسمية في موقع (تويتر)، قال فيها إن "معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف".

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