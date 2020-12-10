اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، الخميس، عن وقوع قتلى جراء انفجار شمال شرقي سوريا. وقال المرصد بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "16 شخصا بينهم 3 جنود أتراك قتلوا جراء انفجار في مدينة رأس العين في شمال شرقي سوريا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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