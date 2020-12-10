اعتقال متهمة بخطف فتاة شمالي بغداد

اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الخميس، عن اعتقال متهمة بخطف فتاة شمالي العاصمة.



وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مكتب التاجي لمكافحة الإجرام تمكن بعد ورود معلومات حول وجود حادث خطف فتاة شمال العاصمة بغداد، فتم على الفور المباشرة بالتحري وجمع المعلومات وتنسيق الجهود التي أثمرت بالتوصل الى المتهمة وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض عليها واعترفت بقيامها بجريمة الخطف بالاشتراك مع متهمين آخرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق أحكام المادة (٤٢٢) ق.ع".

وأضافت أن "قوة من مكتب البياع لمكافحة الإجرام قامت بتعقب متهم والقبض عليه لقيامه بسرقة مبلغ 10 ملايين دينار من احد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".