العمل تعلن شمول 1500 أسرة بالحماية الاجتماعية

اعلنت وزارة العمل، الخميس، عن شمول 1500 أسرة جديدة بالحماية الاجتماعية. وقال وزير العمل عادل الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "شمول 1500 أسرة من محافظة كربلاء بالحماية الاجتماعية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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