بينها النفط.. دعوة نيابية لاعادة النظر بالمدراء العامين في الوزارات

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "ملف الدرجات الخاصة والمدراء العامين بحاجة الى حسم وهنالك تواقيع جمعت من بعض النواب بغية مفاتحة الحكومة لاستبدال المدراء العامين والدرجات الخاصة ممن مضى عليهم فترات طويلة ضمن مشوار الاصلاح والتغيير نحو الافضل".ولفت النائب الى ان "ملف المدراء العامين ينبغي حسمه في وقت قصير جدا على اعتبار انه في بعض الوزارات كان السبب الاساس في تراجع عملها وحصول العديد من الشبهات بالفساد".

واضاف العقابي، ان "هنالك بعض المناصب اصبحت حكرا على شخصيات تابعة لاحزاب او متنفذين واصبحت ضيعة تابعة لهم، ما يمنع محاسبة اؤلئك المدراء وفق القانون، وهو امر اضر كثيرا بالعمل التنفيذي خصوصا في الوزارات المهمة ومنها وزارتي النفط والكهرباء".



ودعا العقابي الكاظمي الى "حسم هذا الملف في اسرع وقت واستبدال جميع المدراء العامين ممن مضى عليهم فترات طويلة او ان هنالك عليهم مؤشرات تلكؤ او فساد مع الغاء جميع الوكالات في المناصب والدرجات الخاصة والمدراء العامين لانه يعتبر بابا من ابواب الفساد ومحاولة للالتفاف على القانون".