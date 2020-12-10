العراق يعتزم توقيع مذكرات تفاهم مع مصر بشأن المهاجرين

وأكدت وزيرة الهجرة أن "الوزارة تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعامل مع المهاجرين، وتضع ضمن أولوياتها على وفق ماجاء في البرنامج الحكومي، إنهاء ملف النازحين وإعادة الاستقرار وإغلاق جميع المخيمات".
وأشارت إلى أن "الوزارة عازمة على تحقيق تعاون ثنائي مشترك لتبادل الخبرات مع وزارة الهجرة المصرية، خاصة لما لها من نجاحات في ملف المهاجرين، ووضع استراتيجية خاصة للاستفادة من العقول المهاجرة في المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة المصرية في تلك المرحلة".
من جانبها بينت مكرم، أن "وزارة المهجرين المصرية، تسعى إلى تبادل الخبرات مع الجانب العراقي في ربط المهاجرين بالوطن، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الهجرة والمهاجرين، وتبادل الخبرات في مجال رعاية المهاجرين وربطهم بالتنمية وشرح آليات وبرامج العمل المفعلة في هذا السياق".
وناقش الجانبان، بحسب البيان "آلية تبادل الخبرات الخاصة في مجال رعاية المهاجرين وربطهم بالتنمية وكيفية الاستفادة منهم في تنمية الدولة العراقية، وشرح آليات وبرامج العمل المفعلة في هذا السياق".
ووفقا للبيان فانه "من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة، الإعداد لمذكرة تفاهم بين الوزارتين، تتضمن خطة عمل مشتركة لتبادل الخبرات في ملف الهجرة والمهاجرين، عن طريق عقد مؤتمرات ودورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الجانبين".
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