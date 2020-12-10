عطل مفاجئ يضرب 'فيسبوك ماسنجر'

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وأضاف أن حوالي 2400 مستخدم تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، يشكون كل دقيقة من عدم القدرة على تسجيل الدخول أو إرسال الرسائل النصية أو استقبال المكالمات بواسطة تطبيق المراسلة الشهير.
وأوضح أن معظم المشكلات في أوروبا مع تأثر بعض دول العالم بهذا الخلل، مشيرا إلى أن أكبر الدول المتأثرة هي بولندا.
وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بأن موقع "تويتر" يمتلئ الآن بالشكاوى من تعطل "ماسنجر".
وأكد المستخدمون أن الرسائل لا يتم إرسالها، وهذه المشكلة مستمرة منذ أكثر من ساعة.
ولم تصدر شركة "فيسبوك" حتى الآن أى بيان حول العطل الذى تعرض له التطبيق أو أسبابه.
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