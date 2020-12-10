شكوى دولية على مراقب انتخابات الاولمبية العراقية

وبحسب بيان للجمعية، فإن "الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية ، صعدت المواقف ضد الكويتي حسين المسلم لتدخله السافر بالشأن الرياضي العراقي وتشكوه للجنة الاخلاقيات باللجنة الاولمبية الدولية".

وما يلي نص الرسالة :



السادة جيمس ماكلود وجيروم بويفي الأعزاء

فيما يتعلق بالوضع الخاص للجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، نكتب بالنيابة عن اغلبية أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية فيما يتعلق بما يلي:

يرجى الاطلاع على النسخة المرفقة طيا من إشعار الدعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي ، المقرر عقده يوم السبت 9 يناير 2021 ، الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلي ، في فندق الشيراتون ، بغداد ، الذي تم هذا اليوم ارساله إلى أعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية ، والمحاور في اللجنة الاولمبية العراقية السيد رعد حمودي ، ووزارة الشباب والرياضة العراقية ولجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي.



وبناءً على ذلك ، فإن غالبية أعضاء الجمعية العامة تدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى تسمية مراقبها لحضور الاجتماع المذكور إذا رأت أنه ضروري.

علاوة على ذلك ، مرة أخرى ، يطالب غالبية أعضاء الجمعية العامة من السيد حسين المسلم بإعفاء نفسه من موضوع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لأن أدواره في هذا الموضوع تشكل انتهاكًا واضحًا للمادتين 2 و 6 من مدونة أخلاقيات اللجنة الأولمبية الدولية بسبب العداوة المستمرة بينه وبين السيد سرمد عبدالإله محمد فيما يتعلق بوضع الاتحاد العراقي للسباحة ، وإجراءات CAS الجارية في CAS 2020 / الدعوى O / 7118 والادعاءات التي قدمها الأخير (السيد سرمد عبد الاله محمد) ضد (السيد حسين المسلم).

بدأ هذا الخصام نتيجة لشكاوى قدمها السيد سرمد عبد الاله ضد السيد حسين المسلم في 6 أبريل 2020 (انظر الشكاوى المرفقة).

في هذه الشكاوى التي تم تقديمها أمام FINA و OCA ، لفت السيد سرمد عبد الاله انتباه FINA و OCA إلى الادعاءات التالية ضد السيد حسين المسلم :

"شهدت انتخابات Fina في السنوات الماضية أن ممثل الكويت ونائب الرئيس السيد حسين المسلم قام بدفع مبالغ مالية لعدد من الاتحادات لمساعدتها في تحمل نفقات تذاكر السفر ، وكذلك اقامة دعوات العشاء وإنفاق مبالغ طائلة تثير الشبهات كمحاولة لكسب دعم الاتحادات في قارات آسيا وأفريقيا ، لذلك ، يرجى إبلاغ المكتب التنفيذي لـ Fina باعتراضنا على مثل هذه الإجراءات في المستقبل ومخاطبة جميع المرشحين من خلال عدم اتباع مثل هذه الممارسات للحفاظ على نزاهة جميع المتنافسين في الانتخابات".

منذ ذلك الحين ، بدئ السيد حسين المسلم استخدام سلطته في FINA و OCA و IOC للانتقام من السيد سرمد عبد الاله محمد لتقديمه الادعاءات المذكورة أعلاه ضده.

في واقع الأمر ، فإن تبادل رسائل البريد الإلكتروني الأخيرة بين السيد رعد حمودي والسيد حسين المسلم , والمرفق نسخة منها هنا لاطلاعك عليها, تدعم ما سبق ذكره.

في هذا الصدد ، في 4 ديسمبر 2020 الساعة 11:20 مساءً بتوقيت بغداد ، أرسل السيد رعد حمودي رسالة بريد إلكتروني اليكم وارسل إلى السيد حسين المسلم نسخة منها، وبعد ثلاث ساعات ، وفي تمام الساعة 2:24 صباحًا بتوقيت بغداد ، رد السيد حسين المسلم عليها بما يلي:

عزيزي السيد رعد حمودي

رئيس اللجنة الاولمبية العراقية

شكرا على المعلومه

بالتأكيد IOC / OCA جاهز لمقابلتك في مسقط أثناء إقامتك 14-16 ديسمبر 2020.

سيكون الاجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية بواسطة Zoom واعضاء المجلس الاولمبي الاسيوي سيكونون حاضرًين شخصيًا.

سيتم إرسال التاريخ والوقت إليك قريبًا.

شكرا لك

حسين المسلم

المدير العام

المجلس الأولمبي الآسيوي "

في هذا الصدد ، لا يسع المرء إلا أن يتساءل

اولا: من منح السيد حسين المسلم سلطة اتخاذ قرار نيابة عن اللجنة الأولمبية الدولية عندما أبلغ السيد حمودي أن "بالتأكيد اللجنة الأولمبية الدولية / ... على استعداد لمقابلتك في مسقط خلال إقامتك في 14-16 ديسمبر 2020 "

وثانيا: وفقًا لاي مسوغ قانوني ، عين السيد حسين المسلم السيد حمودي رئيسًا للجنة الاولمبية العراقية (NOCI).

فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة ، يجدر التأكيد على أن الميثاق الأولمبي لا يخول اللجنة الأولمبية الدولية سلطة تعيين رئيس للجنة الأولمبية العراقية ، على العكس تمامًا ، فإن الميثاق الأولمبي (راجع الفقرة 1.5 من اللائحة التنفيذية للمادتين 27 و 28) ، والنظام الأساسي للجنة الاولمبية العراقية ، والقانون العراقي رقم 29 لسنة 2019 تخول الجمعية العمومية فقط سلطة انتخاب الرئيس للجنة الاولمبية العراقية .

والأكثر من ذلك ، فيما يتعلق بقرار محكمة المنازعات الرياضية العراقية (ISDC) ، وهي محكمة بداءة عادية وليست مركز التحكيم والتسوية الرياضي ، المنصوص عليه في المادة 42 من النظام الأساسي للجنة ، نود ان نبين ما يلي:

وفقا للقانون العراقي ، ولا سيما قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، فأن قرار محكمة المنازعات الرياضية في 3 كانون الأول 2020 في القضية رقم. (1 / منازعات رياضية / 2020) لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استنفاد جميع الطعون القانونية ضده المنصوص عليها في المادة 168 من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تشمل الإجراءات القانونية التالية:

1-التمييز

2- ثم تصحيح القرار التمييزي

3- ثم اعتراض الغير

يستغرق استنفاد هذه الإجراءات القانونية ضد القرار المذكور ما بين 6 إلى 12 شهرًا.

لذلك ، لا يدخل قرار محكمة المنازعات الرياضية انف الذكر حيز التنفيذ حتى استنفاد الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه ضده ، وبالتالي من وجهة نظر قانونية ، لا يزال المكتب التنفيذي المنتخب في 14 تشرين الثاني 2020 هو الهيئة الشرعية المسؤولة عن ادارة اللجنة الاولمبية العراقية.

لهذا السبب بالذات ، ولتجنب مثل هذا الجمود الطويل للغاية ، دعا غالبية أعضاء الجمعية العامة بحسن نية إلى الاجتماع الاستثنائي المذكور أعلاه من أجل حل هذا الوضع الغريب بطريقة سريعة بدلاً من استنفاد الإجراءات القانونية ضد قرار قرار محكمة المنازعات الرياضية انف الذكر ، وهذا الاجراء يتماشى اصلا مع محتوى خطاب اللجنة الأولمبية الدولية المؤرخ 27 نوفمبر 2020. وبالتالي ، نحن على ثقة من أن اللجنة الأولمبية الدولية سترحب وتقدر وتؤيد هذه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة الاستثنائي.

أخيرًا ، على الرغم مما ورد أعلاه ، فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد السيدين حسين المسلم ورعد حمودي ، بضمنها الإبلاغ عن هذه الأمور من خلال الخط الساخن للجنة الاخلاقيات والامتثال للجنة الأولمبية الدولية".