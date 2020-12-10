الرئيس صالح يتسلّم رسالة خطية من نظيره الفلسطيني

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن صالح "استقبل اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، مبعوث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب".

وأضافت أنه "في مستهل اللقاء سلمّ جبريل، رئيس الجمهورية، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول مستجدات الوضع الفلسطيني والوضع الدولي".



وتابعت أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة".

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء شهد "التأكيد على ضرورة بذل الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في دولته المستقلة، ونيله كامل حقوقه المشروعة".