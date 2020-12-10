تصريح صادم.. هيفاء وهبي ترفض لقاح كورونا وتثير جدلا واسعا

ونشرت هيفاء وهبي على صفحتها في "انستغرام"، أنه رغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من الإيدز أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض.
وقالت الفنانة اللبنانية: "حتى البرد العادي الشائع ليس له علاج، ولكن في أقل من سنة يتم اكتشاف تطعيم لفيروس كورونا، وتريدني أن أتناوله، فلا وشكرا، فلن أتناوله".
وانقسمت آراء المتابعين لصفحة هيفاء وهبي، ما بين مؤيد ومعارض، أو حتى ساخر من تصريحها الصادم، خاصة وأنه كل يوم يسقط الآلاف حول العالم جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
والشاهد أن الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ليست أول المشككين بفعالية لقاح كورونا، حيث سبقها مواطنها الفنان راغب علامة، حينما صرح بأن الجائحة عبارة عن "مؤامرة سياسية عالمية"، ولقاح كورونا عبارة عن "مؤامرة أخرى".
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