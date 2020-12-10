المنتخب الوطني يحافظ على مركزه الـ 69 في تصنيف فيفا الجديد

رياضة 2020-12-10 | 10:07 357 مشاهدة حافظ المنتخب الوطني بكرة القدم، على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة الجديد "فيفا"، الصادر اليوم الخميس. وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ69 برصيد 1347 نقطة. وحل العراق في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية. وحل سابعاً أيضاً على مستوى آسيا بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.



وتصدر التصنيف المنتخب البلجيكي برصيد 1780 نقطة ثم فرنسا برصيد 1755 والبرازيل برصيد 1743 وانجلترا برصيد 1670 نقطة. وتصدر التصنيف المنتخب البلجيكي برصيد 1780 نقطة ثم فرنسا برصيد 1755 والبرازيل برصيد 1743 وانجلترا برصيد 1670 نقطة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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