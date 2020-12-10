نظم، اليوم الخميس، في الذكرى الثالثة للتحرير، العشرات من جرحى القوات الأمنية الذين شاركوا بالحرب على تنظيم "داعش"، وقفة احتجاجية في محافظة كربلاء طالبوا من خلالها بتوفير العلاج والأطراف الاصطناعية لهم.
وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة إن العشرات من جرحى القوات الامنية نظموا ، اليوم، وقفة احتجاجية في فلكة التربية وسط كربلاء باركوا من خلالها النصر على دعش الاجرامي.
واضاف المراسل أن المحتجين اكدوا انهم احد الركائز المهمة في تحقيق هذا النصر، وطالبوا بتوفير العلاج لهم والاطراف الاصطناعية وكذلك قطع الاراضي السكنية.
في ادناه مجموعة من الصور لوقفتهم اليوم:
كانت هذه تفاصيل خبر جرحى النصر على 'داعش' يطالبون بتوفير العلاج والأطراف الاصطناعية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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