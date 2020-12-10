جرحى النصر على 'داعش' يطالبون بتوفير العلاج والأطراف الاصطناعية.. صور

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة إن العشرات من جرحى القوات الامنية نظموا ، اليوم، وقفة احتجاجية في فلكة التربية وسط كربلاء باركوا من خلالها النصر على دعش الاجرامي.

واضاف المراسل أن المحتجين اكدوا انهم احد الركائز المهمة في تحقيق هذا النصر، وطالبوا بتوفير العلاج لهم والاطراف الاصطناعية وكذلك قطع الاراضي السكنية.