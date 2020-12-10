وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي

باولو روسي كان مريضًا وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة، قبل أن يفارق الحياة فجر العاشر من كانون الاول لعام 2020 ليترك غصة في قلب عشاق كرة القدم.

وبمجرد أن أعلن الخبر من قبل وسائل إعلامية، أكدت زوجة الراحل باولو روسي، فيديريكا كابيليتي، الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي.



باولو روسي كان أحد أساطير كرة القدم الإيطالية وأبطال حقبة الثمانينيات، حيث كان بطلًا لحكاية مونديال إسبانيا 1982 وقاد الأتزوري للفوز باللقب مسجلًا 6 أهداف.

وأحرز 20 هدفًا في 48 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وخاض مسيرة مميزة مع الأندية كان أبرزها سنواته بقميص السيدة العجوز يوفنتوس.

وفاز بكأس الكؤوس في 1984، وكأس الاتحاد الأوروبي مع يوفنتوس في عام1985، ولقبين في الدوري الإيطالي عامي 1982 و1984.



يذكر أن صدمة رحيل باولو روسي تأتي بعد أيام قليلة فقط من صدمة أخرى تلقاها عالم كرة القدم برحيل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز الـ 60 عامًا.