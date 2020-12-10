الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات الشهر الجاري

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات يوم 23 الشهر الجاري، مشيرة إلى هذا الموعد قد يتزامن مع احتمال حل الكنيست.



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