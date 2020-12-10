شركتان عالميتان تعلنان سرقة بيانات لقاح كورونا في أوروبا

وقال الوكالة، المسؤولة عن تقييم الأدوية واللقاحات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والموافقة عليها، قبل ساعات إنه تم استهدافها بهجوم إلكتروني. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.
وقالت الشركتان إنهما لا تعتقدان أنه تم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في التجربة وأن الوكالة "أكدت لنا أن الهجوم الإلكتروني لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعته".
ولم يتضح بعد كيف ومتى وقع الهجوم ومن الجهة المسؤولة وما إذا كانت قد سرقت أي معلومات أخرى.
وقالت الشركتان إنهما لا تعتقدان أنه تم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في التجربة وأن الوكالة "أكدت لنا أن الهجوم الإلكتروني لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعته".
ولم يتضح بعد كيف ومتى وقع الهجوم ومن الجهة المسؤولة وما إذا كانت قد سرقت أي معلومات أخرى.
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