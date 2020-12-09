1.5 مليون إصابة بكورونا حتى الآن في تركيا

وفي تصريح له، أوضح قوجة أنه سيتم الإعلان عن عدد جميع الحالات الإيجابية يوم غد الخميس.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 حول العالم، اليوم الأربعاء، أكثر من 68 مليونا و500 ألف مصاب.