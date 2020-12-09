البرلمان يعقد جلسة ثانية اليوم برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسة ثانية بعد ما رفع جلسته الـ26 قبل قليل. وقال مصدر برلماني ان "مجلس النواب عقد اليوم جلسته الـ27 بعدما رفع قبل قليل جلسته الـ26". وتضمن جدول اعمال الجلسة الـ27 الاتي:

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