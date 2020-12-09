برلماني يعلن جمع تواقيع 70 نائباً لإلغاء أمر ديواني (وثائق)

أعلن النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني، الأربعاء، جمع تواقيع 70 نائباً من أجل إلغاء الأمر الديواني رقم (3) الخاص بتأسيس مجلس رؤساء الهيئات المستقلة، معتبراً إياه "باطلاً" من الناحية الدستورية والقانونية.



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