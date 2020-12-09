- 1/2
- 2/2
طالبت مفوضية الانتخابات، الاربعاء، القضاء برد الطعن المقدم من النائب أحمد الجبوري (ابو مازن) الخاص بمنعه من خوض الانتخابات، بسبب "تهم فساد".
وقالت المفوضية في كتابها إلى الهيئة القضائية وتلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "بعد مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمفوضية حول مقترح هيئة النزاهة بأن لا يكون المرشح لعضوية مجلس النواب محكوماً عليه بقضايا فساد أو مشمولا بالعفو عنها سواء أكانت مخلة بالشرف أم لا".
وأوضحت المفوضية أنه "بعد عرض المقترح عليها فإنها أيدت الأخذ به وتطبيقه على المرشحين"، مضيفةً انها "جهة منفذة للقانون وليست مشرعة له، وأن إصدار القوانين هي من صلاحية السلطة التشريعية".
وأوضحت المفوضية أنه "بعد عرض المقترح عليها فإنها أيدت الأخذ به وتطبيقه على المرشحين"، مضيفةً انها "جهة منفذة للقانون وليست مشرعة له، وأن إصدار القوانين هي من صلاحية السلطة التشريعية".
واكدت أنه "بناءً على ما تقدم فإنها تطلب من الهيئة القضائية رد الطعن الذي تقدم به النائب (أبو مازن)".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. المفوضية تطالب القضاء برد الطعن ابو مازن الخاص بمنعه من خوض الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.