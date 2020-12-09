النصر ينفي نيته استجواب الكاظمي

نفى ائتلاف النصر، الاربعاء، نيته استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى ان لديه العديد من الملاحظات حول أداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ننفي ككيان سياسي إستجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينا ان "من حق النواب ومن مختلف الكتل ممارسة حقوقهم الدستورية في تشخيص أسباب الإستضافة أو الإستجواب لأي مسؤول تنفيذي بما يتصل بأدائه وفق معايير صحيحة".

واضاف ان "الائتلاف لديه العديد من الملاحظات حول أداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين".