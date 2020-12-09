نفى ائتلاف النصر، الاربعاء، نيته استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى ان لديه العديد من الملاحظات حول أداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين.
وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ننفي ككيان سياسي إستجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينا ان "من حق النواب ومن مختلف الكتل ممارسة حقوقهم الدستورية في تشخيص أسباب الإستضافة أو الإستجواب لأي مسؤول تنفيذي بما يتصل بأدائه وفق معايير صحيحة".
واضاف ان "الائتلاف لديه العديد من الملاحظات حول أداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر النصر ينفي نيته استجواب الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.