نائب عن نينوى تطالب بتخصيص موارد مالية لتغيير 'الواقع الكارثي' في المحافظة

وقالت الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "محافظة نينوى التي تعرضت لخراب كبير طال كافة بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية ومؤسساتها وعمرانها وهي تعاني وبعد اربع سنوات من تحريرها لمشاكل كثيرة وغبن واضح في التخصيصات المالية مع انها ثاني اكبر مدن العراق من حيث الكثافة السكانية".وأضافت أن "اليوم، مع قرب ورود موازنة عام 2021 الى البرلمان نطالب بتخصيص موارد مالية من شانها تغيير الواقع الكارثي في المحافظة ودعمها بما يليق بها وعلى نحو يتناسب مع حجم الدمار والتضحيات التي قدمتها".

وأوضحت الجبوري، أن "من اهم الملفات التي ينبغي الاهتمام بها هو اعادة اعمار المناطق المدمرة وتفعيل ملف التعويضات بشكل اسرع واكبر مع اعادة البنى التحتية واعمار الجسور ومطار الموصل ومعامل النسيج والادوية والصناعات التي تشتهر بها المحافظة "، لافتة الى ان "من بين الملفات الواجب التركيز عليها هو تحويل المحاضرين المجانيين كافة الى عقود واحتساب خدمتهم في السنوات السابقة مع اعطاء المحافظة حصتها من الموازنة الاستثمارية وفق كثافتها السكانية ودعم جهود الحكومة الملحية في تطوير الخدمات وتوفير كل التسهيلات من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ".



ودعت الجبوري، إلى" تحويل كل الاجور اليومية الى عقود ومن جميع الوزارات استنادا الى قرار رقم 315 لمجلس الوزراء في 2019".