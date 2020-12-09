أفاد مصدر نيابي، الأربعاء، باستضافة اللجنة القانونية النيابية لمفوضية الانتخابات لمناقشة قانون تمويل الانتخابات.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "اللجنة القانونية النيابية داخل مجلس النواب، استضافت، اليوم، مفوضية الانتخابات لمناقشة قانون تمويل الانتخابات المؤمل تمريره خلال الأيام المقبلة".
ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب، جلسته اليوم الأربعاء، لمناقشة مشاريع عدة قوانين.
ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب، جلسته اليوم الأربعاء، لمناقشة مشاريع عدة قوانين.
كانت هذه تفاصيل خبر القانونية النيابية تستضيف مفوضية الانتخابات لمناقشة قانون تمويل الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.