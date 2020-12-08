فرض حظر للتجوال في السليمانية وحلبجة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بفرض حظر للتجوال في السليمانية وحلبجة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تقرر حظر التجوال في السليمانية وحلبجة بالاضافة الى ادارتي رابرين وكرميان بدءاً من الساعة 12 ليلاً".

وتشهد السليمانية منذ يوم الأربعاء الماضي، تظاهرات تطالب بصرف رواتب الموظفين، سرعان ما تخللها اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية، وصولاً إلى حرق مقار حزبية وتهديد بالتصعيد.