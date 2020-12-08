كردستان يقرر إرسال وفد 'عالي المستوى' إلى بغداد

قررت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، إرسال وفد سياسي وحكومي "عالي المستوى" إلى بغداد للتوصل لاتفاق حول المشاكل العالقة.
وأضاف البيان، أن "الهدف من إرسال الوفد هو التوصل والاتفاق حول المشاكل العالقة وخصوصا الحقوق والمستحقات المالية للإقليم"، مبينا أن "الاجتماع أكد على ضرورة دعم الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان في الموارد ونفقات الإقليم واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تأمين الرواتب الشهرية للموظفين والاستجابة لمطالبهم المشروعة".
وتابع أن "الاجتماع أكد على أن التظاهر الحضاري البعيد عن المصادمات ومهاجمة المؤسسات الرسمية ومصالح المواطنين حق مشروع، حيث أكد الأطراف على المسؤولية المشتركة من أجل المصالح العليا للمواطنين والعبور بالوضع المتأزم لإقليم كردستان وحل كل المشاكل والأزمات ومواجهة التحديات والمحافظة على كيان كردستان في إطار الدستور".
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