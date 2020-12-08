حكومة كردستان تعلن استعدادها للالتزام بقانون تمويل العجز المالي

وقال وزير المالية في الإقليم آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع إقليم كردستان، خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح،: "تلقت وزارتنا أمس كتاباً من وزارة المالية العراقية بخصوص قانون تمويل العجز المالي وقد أجبنا بأننا مستعدون للالتزام بالقانون".وزار وفد رفيع من إقليم كردستان برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب، بغداد، الخميس الماضي، بقصد التفاوض مع الحكومة العراقية، وضم الوفد مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كردستان عبد الحكيم خسرو وكذلك وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني.

وأضاف أن "الكرة باتت الآن في ساحة الحكومة الاتحادية وساحة النواب الكرد في بغداد وساحة مجلس النواب العراقي بعد أن أكدنا التزامنا بكل واجباتنا".



بدوره، أشار خالد شواني إلى أنه "تم الطلب من الحكومة الاتحادية تكليف الجهات المعنية بتنفيذ قانون العجز المالي مثلما فعلت حكومة إقليم كردستان، وعلى بغداد أن تفي بالتزاماتها"، مبيناً: "بلغنا الحكومة الاتحادية رسمياً بالتزامنا بقانون العجز المالي رغم ملاحظاتنا على طريقة تمريره".

وشدد على أن "حكومة إقليم كردستان خاطبت اليوم، الحكومة الاتحادية وأبدت استعدادها للعمل على تنفيذ قانون تمويل العجز المالي.