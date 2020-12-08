حكومة كردستان تعلن استعدادها للالتزام بقانون تمويل العجز المالي

ردت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، على كتاب مرسل من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، أبدت فيه استعداد أربيل للالتزام بالقانون.
وزار وفد رفيع من إقليم كردستان برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب، بغداد، الخميس الماضي، بقصد التفاوض مع الحكومة العراقية، وضم الوفد مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كردستان عبد الحكيم خسرو وكذلك وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني.
وأضاف أن "الكرة باتت الآن في ساحة الحكومة الاتحادية وساحة النواب الكرد في بغداد وساحة مجلس النواب العراقي بعد أن أكدنا التزامنا بكل واجباتنا".
بدوره، أشار خالد شواني إلى أنه "تم الطلب من الحكومة الاتحادية تكليف الجهات المعنية بتنفيذ قانون العجز المالي مثلما فعلت حكومة إقليم كردستان، وعلى بغداد أن تفي بالتزاماتها"، مبيناً: "بلغنا الحكومة الاتحادية رسمياً بالتزامنا بقانون العجز المالي رغم ملاحظاتنا على طريقة تمريره".
وشدد على أن "حكومة إقليم كردستان خاطبت اليوم، الحكومة الاتحادية وأبدت استعدادها للعمل على تنفيذ قانون تمويل العجز المالي.
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